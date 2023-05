Uno youtuber ha confessato di aver schiantato un aereo per fare visualizzazioni, ora rischia 20 anni di carcere

Il video è spettacolare, perfino troppo: il motore dell’aereo Taylorcraft BL64 smette di funzionare, le montagne all’orizzonte diventano sempre più grandi, il pilota non ci prova nemmeno a tentare un atterraggio d’emergenza (un altro format di video iper-popolare nella nicchia di appassionati di volo amatoriale). Perché dovrebbe? Il caso ha voluto che avesse portato con sé un paracadute. Apre la portiera e si getta nel vuoto. Il destino che toccherà all’aereo viene immortalato da un drone che, casualmente, passava proprio di lì. Il BL64 si schianta su una montagna generando un’imponente esplosione, mentre il pilota atterra incolume in un bosco sottostante. Praticamente una sequenza degna di Top Gun o Mission Impossible.

Accadeva a dicembre del 2020. Il video, che ha rapidamente accumulato quasi 3 milioni di visualizzazioni, aveva immediatamente sollevato un vespaio. “Vero incidente? Inverosimile e, anche se fosse, paracadutarsi sarebbe dovuta essere l’ultima risorsa, non certo la prima cosa a cui pensi”, avevano commentato diversi colleghi di Trevor Jacob, nome del pilota amatoriale che ha voluto emulare Tom Cruise. A dire il vero, non tornavano diversi altri dettagli (di questa storia ve ne avevamo parlato anche noi).

A distanza di poco meno di tre anni conosciamo la risposta: Jacob ha effettivamente mentito. Il guasto è stato solamente simulato. Mentre l’esplosione, che ha lasciato il relitto dell’aereo su una delle montagne del Sierra Nevada (successivamente rimosso a spese dello youtuber) e rischiava di risultare in un incidente estremamente pericoloso, era ovviamente verissima. Ed è proprio per questo che, su sollecitazione di numerosi piloti, la FAA e il Dipartimento di Giustizia avevano immediatamente aperto un’indagine, conclusasi solamente di recente. Jacob ha confessato di aver organizzato tutto per raccattare visualizzazioni su YouTube, far crescere il suo canale e pubblicizzare uno dei suoi sponsor.

Una bravata che rischia di costargli carissimo: potrebbe passare i prossimi 20 anni in carcere. Inutile precisare che Jacob probabilmente perderà la licenza di volo a vita.

Nel novembre 2021, il signor Jacob ha lasciato un aeroporto di Santa Barbara, in California, su un volo solitario con telecamere montate sul suo aereo. Oltre alle telecamere, il signor Jacob ha portato con sé un paracadute e un selfie stick. L’intenzione non era quella di raggiungere la sua destinazione, ma piuttosto di lanciarsi dal suo aeroplano durante il volo e riprendersi mentre planava fino a terra e l’aereo si schiantava

si legge in un comunicato dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California.

Il video dell’incidente e tutto quello che non tornava nella versione di Jacob: