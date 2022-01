“Si è schiantato con l’aereo per realizzare un video virale”, indagato uno youtuber americano

Un pilota e youtuber professionista è stato accusato di aver schiantato di proposito il suo aereo per realizzare un video virale. Il video in questione è uscito lo scorso 24 dicembre ed ha totalizzato oltre 1 milione di visualizzazioni.

Trevor Jacob è un ex atleta olimpionico, durante l’incidente stava sorvolando il Sierra Nevada. Durante il video lo si vede paracadutarsi da un Taylorcraft BL64, dopo un presunto guasto all’unico motore del piccolo aereo. La FAA ha aperto un’indagine per determinare se il guasto sia stato effettivamente simulato dallo stesso Jacob, come sostenuto da diversi piloti professionisti sulla base di più di qualche coincidenza sospetta.

Ci sono troppe coincidenze sospette per pensare ad un incidente

E, in effetti, le coincidenze sono davvero troppe per pensare ad un semplice incidente. Il video mostra diverse inquadrature dell’evento, con un taglio quasi hollywoodiano, inclusa una ripresa aerea degli ultimi minuti dell’aereo prima dello schianto realizzata durante il volo in paracadute.

Una telecamera montata sulle ali dell’aereo offriva poi una visuale perfetta del portellone da cui Jacob si è paracadutato.

Prima che se ne interessassero le autorità, il video aveva già suscitato i sospetti di diversi altri youtuber, inclusi molti altri piloti professionisti. Oltre ai dubbi per le strane coincidenze del video, molti piloti avevano criticato aspramente le decisioni prese da Jacob, accusato di non aver rispettato minimante le procedure di sicurezza normalmente consigliate ai piloti in caso di un guasto al motore.

Uno youtuber e pilota, ad esempio, ha spiegato che anche dopo il guasto – considerata l’altitudine -, Jacob avrebbe avuto comunque circa 15-20 miglia di autonomia prima dello schianto. Più che sufficienti per cercare un’area sicura per tentare un atterraggio d’emergenza. Al contrario, Jacob avrebbe inclinato volontariamente di 45 gradi il muso dell’aereo, velocizzando lo schianto a terra.

Altri piloti hanno sottolineato come sia piuttosto insolito che un pilota di un aereo ultraleggero di quel tipo viaggi con addosso un paracadute. E, infatti, negli altri video caricati da Jacob non lo si vede mai con un paracadute addosso. Non solo: non è nemmeno l’aereo personale che utilizza normalmente nei suoi altri video. Curiosamente nel video incriminato, e solo in quel video, stava guidando l’aereo di un’altra persona.

La Federal Aviation Administration ha annunciato di aver aperto un’indagine formale sullo schianto del Taylorcraft BL64. Laddove venisse determinata la malafede dello youtuber, Jacob rischierebbe nella migliore delle ipotesi la perdita perpetua del suo brevetto di volo, nella peggiore, il carcere.