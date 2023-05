Tinder: stop ai furbetti che usano l’app per aumentare i follower su Instagram, cambiano le regole…

Tinder non consentirà più di includere riferimenti a link o social esterni nella bio. Parafrasando: "Tinder non è un bazar, non siete qui per vendere nulla".

Tinder ha annunciato che rimuoverà presto la possibilità di includere link ad Instagram o altre piattaforme nella propria bio. Match, l’azienda dietro a Tinder, spiega di aver notato che molte persone stavano utilizzando l’app d’incontri non per il suo scopo originale – cioè trovare l’anima gemella -, ma per fare auto-promozione: ad esempio vendere prodotti o servizi, pubblicizzare campagne di raccolte fondi o, più comunemente, per aumentare i follower di Instagram o altre piattaforme come Onlyfans.

Tinder afferma di aver notato che diversi utenti hanno trasformano i loro profili in spazi per “fare soldi”. Per tanto, l’app rimuoverà la possibilità di includere gli handle dei social dalla biografia. Le linee guida della community sono state aggiornate per vietare la condivisione di nomi utente o riferimenti a link esterni. In una dichiarazione, la piattaforma ha ribadito che Tinder non è nato con lo scopo di permettere la pubblicizzazione di “handle social, link per guadagnare follower, vendere cose o raccogliere fondi”. Insomma, non è un bazar. È un app d’incontri.

Il cambio di politica fa parte di una serie di linee guida della community aggiornate. Tinder afferma che questa novità rafforzi l’autenticità, il rispetto e l’inclusività dell’app. Oltre alla rimozione degli handle social, Tinder ricorda agli utenti di rispettare i confini con le altre persone e di usare il buon senso, ad esempio evitando di condividere screenshot di chat private sui social network.