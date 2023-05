Ricetta elettronica: arriva una novità per i pazienti cronici

La nuova norma sulla ricetta elettronica rappresenta una semplificazione importante per i pazienti cronici e per il sistema sanitario in generale.

Il Dl Semplificazioni ha introdotto una novità importante per i pazienti cronici in Italia. Secondo quanto confermato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, la ricetta elettronica sarà valida per un anno per i pazienti cronici, che potranno fare scorta di farmaci per 30 giorni di terapia, sempre in base alle indicazioni del medico.

Questa norma semplificherà la vita di molti pazienti, che non dovranno più andare ripetutamente dal medico per ottenere una nuova prescrizione e recarsi in farmacia per ritirare i farmaci. Questa misura, inoltre, sarà particolarmente utile per le persone anziane o non autosufficienti, che hanno difficoltà a muoversi.

Il ministro della Salute ha sottolineato che i malati cronici hanno bisogno periodicamente di assumere lo stesso farmaco e che questa nuova norma permetterà loro di risparmiare tempo e fatica. Inoltre, ha evidenziato come questa misura semplificherà la vita dei medici di famiglia, che avranno meno lavoro amministrativo e più tempo da dedicare alla cura dei pazienti.

L’implementazione della ricetta elettronica per i pazienti cronici rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e comodità nel sistema sanitario italiano. Oltre a evitare visite ripetute al medico e frequenti spostamenti in farmacia, questa misura garantirà una maggiore continuità terapeutica per i pazienti affetti da patologie croniche.

La possibilità di avere una ricetta valida per un anno consentirà ai pazienti di organizzarsi in modo più agevole, evitando l’ansia di dover richiedere ripetutamente una prescrizione. Inoltre, la scorta di farmaci per 30 giorni di terapia fornirà una maggiore sicurezza e stabilità per i pazienti, che non dovranno preoccuparsi di rimanere senza i medicinali necessari.