Offerte Amazon: Like a Dragon: Ishin! per PS5 in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia PS5 di Like a Dragon: Ishin!. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Like a Dragon: Ishin! per PS5 a prezzo scontato. Il gioco è disponibile ora al prezzo di 40,98€, ossia con uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 59,99€. Lo sconto segnalato ci permette di risparmiare dunque ben 20 euro sul prezzo originale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Like a Dragon: Ishin! è il remake dello spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale. Il gioco mette in scena eventi all’interno della città fittizia di Kyo, chiaramente ispirata all’antica Kyoto, in un periodo in cui è decaduta l’era dei samurai. Protagonista della storia è Sakamoto Ryoma, un samurai che viene salvato all’ultimo momento da una condanna a morte e dotato di quattro stili diversi di combattimento.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.