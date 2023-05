Linda Yaccarino è il nuovo CEO di Twitter, Elon Musk dà l’ufficialità: “continuerò ad essere presente”

Elon Musk ha appena confermato che Linda Yaccarino sarà la nuova CEO di Twitter. "Assieme trasformeremo questa piattaforma in X, la 'Everything App'.

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì, Elon Musk ha annunciato di aver finalmente individuato la prossima amministratrice delegata di Twitter. Al femminile. Nelle ore immediatamente successive, i quotidiani americani hanno cercato di unire i puntini e il Wall Street Journal è stato il primo ad individuare in Linda Yaccarino il manager che avrebbe raccolto il testimone di Musk.

All’epoca non c’era ancora l’ufficialità, ma solamente poche ore dopo la pubblicazione di questa indiscrezione, l’NBCUniversal ha confermato che la Yaccarino aveva appena rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di direttrice della divisione pubblicità. Elon Musk aveva spiegato che l’annuncio del nome del nuovo CEO sarebbe arrivato nel corso delle prossime settimane, ma dopo l’articolo del WSJ e la conferma della NBC era ormai chiaro che l’attesa sarebbe stata decisamente minore.

E, infatti, Elon Musk ha appena confermato che Linda Yaccarino sarà la nuova CEO di Twitter.

Sono entusiasta di dare il benvenuto a Linda Yaccarino come nuova CEO di Twitter! LindaYacc si concentrerà principalmente sulle operazioni aziendali, mentre io mi concentrerò sul design del prodotto e sulle nuove tecnologie. Non vedo l’ora di lavorare con Linda per trasformare questa piattaforma in X, l’app per tutto

si legge in un tweet pubblicato in queste ore da Elon Musk.

Linda Yaccarino è stata a lungo una top manager di NBCUniversal, dove, fino a poche ore fa, si occupava di dirigere la divisione pubblicità. Non ha esperienza in grosse aziende tech, ma in compenso la Casa Bianca, sotto l’amministrazione Trump, l’aveva nominata consigliera allo sport, il fitness e la nutrizione. Secondo il Wall Street Journal, si tratta di un’ottima scelta: la sua esperienza nel campo della pubblicità è quello che manca a Twitter, in un momento in cui il social network ha terribilmente bisogno di rassicurare i grandi inserzionisti e fare ammenda per il comportamento erratico e divisivo di Elon Musk.

Cosa rivela la scelta di assumere la Yaccarino sulle priorità di Twitter

Dando la notizia, il New York Times scrive che la decisione di scegliere Linda Yaccarino racconta molto di quelle che, secondo Musk, sono le attuali priorità di Twitter: la competenza nel settore pubblicitario dell’azienda, più che l’esperienza nei social media.

“La Yaccarino è stata uno dei volti del potere di Madison Avenue per decenni”, continua il quotidiano. “E Twitter, che genera la maggior parte dei suoi ricavi dagli annunci pubblicitari, sta lottando per far crescere quel settore, soprattutto dopo che molte delle scelte di Musk hanno spaventato i grandi inserzionisti”. Dallo scorso novembre, i ricavi pubblicitari di Twitter sono crollati del 40%. Molti dei 500 più grandi inserzionisti del social network hanno preferito sospendere gli investimenti pubblicitari.

Parlando della Yaccarino, Joe Marchese, un importante responsabile delle vendite pubblicitarie di Fox Network, e dunque un suo rivale diretto, l’ha descritta come “una forza della natura”, raccontando che alla NBCUniversal è stata in grado di dare “un contributo monumentale” in una fase in cui navigare nel mercato pubblicitario è diventato estremamente difficile.

Altri stretti conoscenti della manager si sono detti invece piuttosto scettici della sua decisione, soprattutto perché passare a Twitter significherà avere a che fare con il comportamento erratico di Elon Musk e, dunque, con seri rischi per la sua reputazione. “Se nemmeno lei riuscirà a portare a casa risultati, allora significa che Twitter non ha nessuna possibilità di poter continuare a sopravvivere come piattaforma incentrata sulle inserzioni”, ha commentato Lou Paskalis, un altro veterano del settore e amico personale del nuovo CEO di Twitter.