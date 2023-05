Kung Fu: cancellata la serie The CW dopo tre stagioni

Dopo tre stagione sulla rete The CW dà il suo addio anche alla serie TV Kung Fu. Il network ha annunciato che il telefilm non ritornerà per una quarta stagione sul piccolo schermo, e perciò il finale di stagione, andato in onda negli Stati Uniti l’8 marzo, è stato l’ultimo episodio di Kung Fu.

Ricordiamo che Kung Fu ha fatto il suo debutto nel 2021 su The CW. La stessa rete ha dichiarato in uno stato ufficiale:

Stiamo cercando di reimmaginare il futuro della rete, e per questo motivo abbiamo preso delle decisioni particolarmente difficili. Ringraziamo i nostri partner di Warner Bros., il cast ed il team creativo dei progetti Kung Fu e The Winchesters, per tutto l’impegno e la creatività profusi.

Il riferimento è andato anche allo spin-off di Supernatural che è stato cancellato dopo una sola stagione. Sembra che dopo la conclusione dell’Arrowverse (The Flash finirà durante questa stagione televisiva), The CW stia cercando delle nuove strade da percorrere.