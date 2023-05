The Winchesters: lo spin-off di Supernatural è stato cancellato

The CW ha deciso di cancellare la serie TV The Winchesters, progetto che fa da prequel a Supernatural.

Lo spin-off di Supernatural, intitolato The Winchesters, è durato una sola stagione a The CW, anche se sembra che la Warner Bros. Television stia cercando un nuovo network per poter portare avanti il progetto.

L’annuncio della cancellazione di The Winchesters arriva dopo che è stato rinnovato per una quarta stagione il reboot di Walker Texas Ranger, e dopo che lo spin-off di Walker è stato a sua volta anch’esso cancellato.

The CW ha rinnovato al momento solo All American e Walker, mentre restano in un limbo Superman & Lois e All American: Homecoming, e ci sono da decidere anche le sorti di Gotham Knights. Ricordiamo che l’Arrowverse è stato quasi del tutto smantellato, dopo che The Flash è arrivato durante questa stagione televisiva alla sua conclusione.

La storia di The Winchesters racconta ciò che c’è stato prima di Sam e Dean, e parliamo di John e Mary, e di come la coppia cercò non solo di salvare il proprio amore, ma il mondo intero.