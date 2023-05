Haunted Mansion: il regista definisce il personaggio di Jared Leto “veramente spaventoso”

In Haunted Mansion sarà presente un cast d’eccezione, e tra i vari interpreti c’è anche Jared Leto. Il regista Justin Simien ha appena parlato del personaggio che andrà a interpretare l’attore, stiamo parlando di Hatbox Ghost, una figura che sembra prospettarsi come veramente spaventosa.

Ecco le sue parole:

Posso dire che è qualcosa di sorprendente. Il personaggio è in parte creato grazie al digitale, ed infatti non ci s’immaginerebbe mai di sapere chi ci sta dietro fino a quando non viene detto. Abbiamo voluto lavorare su qualcosa di veramente spaventoso che potesse risultare anche tangibile nel mondo reale. Questa figura è veramente minacciosa e spaventosa.