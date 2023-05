Elon Musk dice di aver scelto il prossimo CEO di Twitter. Sarà una donna…

Elon Musk ha dichiarato di aver finalmente individuato la prossima amministratrice delegata di Twitter. Già prima di finalizzare l’acquisto del social network, il miliardario aveva promesso che avrebbe preso le redini dell’azienda solamente in via transitoria. Più recentemente, Elon Musk aveva indetto un sondaggio su Twitter per chiedere agli utenti se volevano che si dimettesse dal ruolo di CEO: i sì hanno vinto con un ampio margine.

“Inizierà tra poche settimane”, ha, quindi, detto Musk. Il tweet con cui ha annunciato la novità non menziona l’identità del prossimo CEO, ma alcuni quotidiani statunitensi sostengono di aver scoperto di chi si tratta Secondo il Wall Street Journal, Elon Musk avrebbe scelto di affidare l’incarico di amministratrice delegata di Twitter a Linda Yaccarino, un’importante dirigente della NBCUniversal.

Va presa per quello che è: un’indiscrezione che attualmente non ha ancora ricevuto conferme ufficiali. Peraltro, in queste ore sono emerse speculazioni discordanti e alcuni altri media americani hanno suggerito che il prossimo CEO potrebbe essere un’altra persona. L’unica cosa che sappiamo per certo è che si tratterà di una donna.

La Yaccarino non ha esperienze pregresse in grosse aziende tech, ma in compenso è una top manager della NBCUniversal, di cui dirige la divisione pubblicità e produzioni visive. Sappiamo che Musk e la Yaccarino si sono incontrati di recente in occasione di una conferenza che si è tenuta a Miami: i due sono stati visti parlare a lungo.

Nel frattempo, gli account social della manager sono stati già sottoposto ad un attento scrutinio. Linda Yaccarino, che era già stata nominata da Donald Trump consigliera della Casa Bianca in materia di sport e fitness, segue diverse personalità di destra, tra cui anche i politici italiani Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il quotidiano Il Foglio e il giornalista Simone Fontana riportano che recentemente avrebbe addirittura messo like ad un post di Salvini in polemica contro gli atti di vandalismo degli attivisti di Ultima Generazione.