Arkane Austin è già al lavoro su un nuovo gioco, dopo Redfall

Sembra che Arkane Austine sia già al lavoro su un nuovo gioco, dopo il lancio di Redfall. O almeno questo è ciò emerge dalle offerte di lavoro spuntate sul sito di Arkane Austin. Gli annunci confermano, infatti, che lo studio texano ha un nuovo progetto Tripla A in cantiere che si trova presumibilmente nelle primissime fasi dello sviluppo.

Ovviamente, lo sviluppo di questo misterioso nuovo titolo procederà di pari passo con i lavori di supporto per Redfall, che al momento non garantisce prestazioni ottimali né su PC né soprattutto su console Xbox. Impossibile al momento fare qualsiasi ipotesi su quello che potrebbe essere il nuovo titolo di Arkane Austine: in molti sperano in un sequel di Prey, l’apprezzato reboot della serie sci-fi uscito nel 2017, ma non è da escludere che si tratti di una nuova IP.

Molto probabilmente ci vorrà ancora del tempo prima di ricevere informazioni più concrete su questo nuovo progetto. Solitamente, infatti, Arkane Lyon e Arkane Studios si alternano con la pubblicazione dei propri giochi e visto che il secondo studio ha appena lanciato Redfall, ad occuparsi della prossima uscita sarà molto probabilmente il team di Lione. Non a caso, sappiamo già, infatti, che Arkane si sta occupando di un grosso titolo non ancora annunciato.