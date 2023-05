Redfall, video confronto tra PC e Xbox Series S/X mette in evidenza i tanti problemi su console

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un primo video confronto fra le versioni Xbox e PC di Redfall che mette in luce in particolare i diversi problemi legati soprattutto alla versione console. Come sappiamo, al momento lo sparatutto di Arkane non raggiunge i 60 fps su Xbox Series S/X, ma a quanto pare questo non è l’unico limite che va a caratterizzare il gioco. Vediamo il filmato:

Come potete vedere, su Xbox Series S la risoluzione di Redfall si attesta sui 1080p dinamici e si evidenziano problemi con il caricamento delle texture, mentre tutte le versioni presentano fenomeni di stuttering. Sempre su console, l’esclusiva Microsoft si presenta con un qualità grafica inferiore rispetto a quanto visto su PC, sprattutto per quanto concerne ombre, riflessi e texture.

Per quanto riguarda i tempi di caricamento, invece, ElAnalistaDeBits sottolinea come siano particolarmente rapidi su tutti e tre i sistemi testati, con meno di sei secondi per far partire il gioco.

Ricordiamo che Redfall è disponibile ora su PC, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.