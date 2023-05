Amnesia: The Bunker rinviato nuovamente, ecco la data d’uscita

Amnesia: the bunker è stato nuovamente rinviato. Frictional Games ha annunciato con un tweet la nuova data d’uscita, spiegando le motivazioni del rinvio e rivelando che ben presto verrà rilasciata anche una demo del titolo. Il gioco sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023.

Il tweet, che trovate qui sotto, è stato accompagnato da un video messaggio del director del gioco, Fredrik Olsson, in cui viene spiegato che lo sviluppo di Amnesia: The Bunker è giunto al termine, ma che il team ha bisogno di ulteriore tempo per rifinire al meglio l’esperienza e risolvere i restanti problemi tecnici.

Ricordiamo che Amnesia: the Bunker è il nuovo capitolo della celebre serie survival horror. Il gioco è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e ci metterà nei panni di Henri Clement, un soldato che si ritrova bloccato in un bunker apparentemente abbandonato. Il gioco è sostanzialmente un horror con elementi sandbox, che ci permetterà di fare diverse le nostre scelte, a fronte di elementi che cambieranno a ogni partita, come gli oggetti e risorse.

Amnesia: The Bunker sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S. Sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.