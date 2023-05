Devolver Digital conferma il Direct a giugno, ironizzando sulla presenza di Hollow Knight: Silksong

Con un tweet, Devolver Digital conferma che terrà un Direct a giugno. Il publisher dunque annuncia che è in arrivo un nuovo Devolver Digital Showcase, l’ormai consueto appuntamento digitale in cui l’azienda presenterà i suoi prossimi titoli in arrivo su PC e console. Non sono stati forniti dettagli in merito, neppure riguardo la data effettiva dell’evento. Possiamo già immaginare però che si terrà tra l’8 e l’11 giugno 2023, in pieno clima Summer Game Fest.

Yes we’re doing a Devolver Direct in June. More information soon. — Devolver Digital (@devolverdigital) May 10, 2023

Per l’occasione, Devolver non ha poi esitato a rispondere alle domande degli utenti con il suo inconfondibile stile, ironizzando sul recente rinvio di Hollow Knight: Silksong. Alla domanda “Silkson sarà annunciato all’evento?“, Devolver ha confermato rispondendo con un secco “Sicuro.”

Sure. — Devolver Digital (@devolverdigital) May 10, 2023

Ovviamente, non vi è alcuna possibilità che l’atteso sequel del metroidvania di Team Cherry possa palesarsi sul palco dell’evento, ma è lecito aspettarsi comunque grandi sorprese da Devolver che confeziona sempre con cura e maestria i suoi show. L’appuntamento dunque resta fissato a giugno. Molto probabilmente nel corso delle prossime settimane, arriverà anche una data ufficiale.