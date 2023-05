Hollow Knight: Silksong è stato rinviato, non uscirà entro la prima metà del 2023

Hollow Knight: Silksong è stato rinviato ufficialmente. L’annuncio proviene da un tweet del responsabile marketing Matthew Griffin che conferma in poche righe che il gioco non sarà rilasciato, come previsto, nella prima metà del 2023. Leggiamo il messaggio completo:

Ehi gang, un aggiornamento veloce su Silksong. Avevamo pianificato di lanciarlo nella prima metà del 2023, ma lo sviluppo continua. Siamo emozionati di come sta venendo il gioco, che è diventato davvero grosso, quindi vogliamo prenderci più tempo per renderlo il migliore che possiamo. Aspettatevi più dettagli quando ci avvicineremo alla data di lancio.

Hey gang, just a quick update about Silksong. We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can. Expect… — Matthew Griffin (@griffinmatta) May 10, 2023

L’annuncio del rinvio di Hollow Knight: Silksong di certo non sorprende. Del resto, non si hanno informazioni sul gioco ormai da diversi mesi e visto che ormai siamo vicini al periodo di uscita annunciato, era facile aspettarsi che il gioco avrebbe ritardato. Team Cherry non ha fornito una data d’uscita, quindi non sappiamo se SilkSong arriverà comunque entro l’anno o se slitterà al 2023. Sta di fatto che molto probabilmente torneremo a vederlo in azione in occasione dei prossimi eventi estivi.

Ricordiamo che Hollow Knight: Silksong è l’attesissimo seguito dell’acclamato metroidvania di Team Cherry. Protagonista del gioco è Hornet, principessa combattente e protettrice di Hallownest, che si ritrova ad esplorare un regno completamente nuovo. Catturata e trasportata in questa ambientazione sconosciuta, Hornet dovrà combattere e risolvere i misteri del nuovo regno per cercare di arrivare in cima in una sorta di pellegrinaggio mortale.

Hollow Knight: Silksong sarà disponibile su PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S/X e anche su Xbox Game Pass sin day one.