The Crowded Room: il trailer della serie Apple TV+ con Tom Holland

Ecco il trailer di The Crowded Room, la serie di Apple TV+ con Tom Holland protagonista, basata sulla storia di Billy Milligan.

Apple TV+ ha da poco condiviso il trailer di The Crowded Room, una serie thriller psicologica che ha come protagonisti Tom Holland, Amanda Seyfried e Emmy Rossum. La storia si basa sulla vita di Billy Milligan, l’uomo dalle 24 personalità. Lo show è stato creato da Akiva Goldsman, già autore nel 2001 del film A Beautiful Mind.

Ecco il trailer di The Crowded Room.

La serie è ispirata dal romanzo di Daniel Keyes del 1981, intitolato “The Minds of Billy Milligan.” La storia è ambientata nel cuore di Manhattan nell’estate del 1979, e segue l’arresto di Danny Sullivan (Holland) per il suo coinvolgimento in una sparatoria svoltasi presso il Rockefeller Center. Danny sarà seguito dall’investigatrice Rya Goodwin (Seyfried), che lo porterà a ricordare il suo passato, e ciò che lo ha condotto a commettere i suoi atti criminosi.

Il personaggio di Tom Holland è basato sula figura di Billy Milligan, a cui fu diagnosticato un disturbo dissociativo dell’identità, dopo che arrivò a stuprare tre donne nel campus dell’Ohio State. Fu il primo caso di persona assolta da un crimine perché affetto da una patologia mentale.