Secret Invasion: Don Cheadle la definisce una storia politica da Guerra Fredda

Don Cheadle ha da poco parlato a Entertainment Weekly, sito a cui ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo progetto Marvel in uscita su Disney+, ovvero Secret Invasion. Secondo Don Cheadle la serie TV sarà una storia politica che farà eco a quei film e racconti da Guerra Fredda.

Qui sotto trovate le sue parole:

Somiglia molto ad un film alla Bourne Identity, o qualcosa in stile anni Settanta. Non c’è un’attenzione molto forte verso gli effetti speciali, l’attenzione principale è spostata sul dramma, sugli intrighi, sulle questioni da spionaggio. E penso che tutto ciò calzi a pennello con il Marvel Cinematic Universe. Un progetto del genere fa notare quanto sia elastico l’MCU.

Ed ecco cosa ha rivelato, parlando del suo incontro sul set con Samuel L. Jackson:

Appena mi sono ritrovato con lui ho pensato che tutto questo sarebbe dovuto accadere prima, ma era grandioso che succedesse in quel momento. Sam è un buon amico, e lo conosco da tempo. Per me è stato grandioso stare al suo fianco. A vederlo recitare capisci perché è così ammirato.