L’Incal: ecco il fumetto autoconclusivo ed il gioco da tavolo

C’è fermento nell’universo narrativo di L’Incal, considerando che negli ultimi tempi sono stati presentati due progetti che riprendono le storie a fumetti create negli anni Ottanta da Alejandro Jodorowsky e Moebius. A settembre verrà pubblicato un fumetto autoconclusivo, mentre qualche settimana fa si è concluso positivamente il crowdfunding per il gioco da tavolo intitolato L’Incal Infini.

Qui sotto trovate la pagina del crowdfunding. Il gioco, che è in francese, è realizzato da L’Écran Fantastique e Why Not Animation & Interaction, in collaborazione con Les Humanoïdes associés. I giocatori devono collaborare fra di loro per sconfiggere i nemici e superare le missioni. Il crowdfunding ha ampiamente superato la soglia minima di finanziamento.

Mentre qui sotto trovate alcune pagine di anteprima del fumetto autoconclusivo, intitolato Kill Wolfhead. La storia è scritta da Brandon Thomas (Excellence) e disegnata da Pete Woods (Deadpool, Action Comics, Iron Man), ed avrà per protagonista il personaggio Kill Wolfhead, il mercenario lupo che da secondario è stato messo al centro di una storia dell’universo di L’Incal.