Google Pixel Tablet ufficiale: preordini aperti in 11 paesi e l’Italia non è tra questi

Anche quest'anno Google ha snobbato l'Italia. Nemmeno il Pixel Tablet sarà disponibile fin da subito in Italia. In compenso arriva in... Norvegia.

Durante la conferenza I/O 2023, Google ha presentato il Pixel Tablet, il suo primo tablet. Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è la sua capacità di fungere anche da Assistant Smart Display. Insomma, è un tablet ma, all’occorrenza, si può inserire in un dock apposito e diventa una sorta di Echo Show 8.

Il Pixel Tablet è dotato di un display LCD 16:10 da 10,95 pollici (2560×1600, 500 nit di luminosità, 276 PPI) con bordi abbastanza grandi di colore nero o bianco che contengono una fotocamera frontale da 8 MP (1,12 μm, ƒ/2.0, 84°) con rivestimento anti-impronte digitali sul Gorilla Glass 3. Supporta anche l’uso di una penna USI 2.0.

Il sistema audio è composto da quattro altoparlanti e il Pixel Tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP. Inoltre, presenta un rivestimento nanoceramico opaco e quattro connettori per il caricamento e il trasferimento audio tramite il dock di ricarica per speaker. La docking station offre una connessione senza soluzione di continuità sia fisica che software con il dispositivo, e viene fornita con un altoparlante da 43,5 mm per riprodurre musica e migliorare il suono del dispositivo.

La docking station ha un potente altoparlante che migliora l’audio del tablet. All’occorrenza il Pixel Tablet diventa un hub per la domotica e molto altro.

Il Pixel Tablet è alimentato dal Tensor G2 (con il co-processore di sicurezza Titan M2), 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di archiviazione UFS 3.1. Supporta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e Ultra-Wideband (UWB), ma le funzionalità UWB non sono attualmente attive. Inoltre, garantisce cinque anni di aggiornamenti di sicurezza Android.

Il dispositivo può essere utilizzato anche come Smart Display grazie alla modalità “Hub Mode” che consente di visualizzare una presentazione di Google Foto o un orologio a schermo intero. Il Pixel Tablet presenta anche una UI ottimizzata per il controllo della casa intelligente, denominata Home Panel, accessibile da un pulsante nell’angolo in basso a sinistra, che mostra i dispositivi preferiti dall’app Google Home, tra cui le immagini in diretta delle telecamere.

Il Pixel Tablet è disponibile in tre colori: Porcelain, Hazel e Rose (solo negli Stati Uniti). Porcelain e Rose presentano entrambi bordi bianchi che ricordano la serie Nest Hub, mentre il verde Hazel ha una cornice nera. Il dock di ricarica per altoparlanti (disponibile in Porcelain o Hazel) è incluso nella confezione. Negli USA il tutto costa 499 dollari per il Pixel Tablet da 128 GB, mentre il modello da 256 GB costa 599 dollari.

I preordini per il Pixel Tablet sono disponibili da oggi in 11 paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Giappone e Australia) in vista del lancio previsto per martedì 20 giugno.