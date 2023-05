Google I/O, dove guardarlo: oggi la presentazione di Pixel Fold, Pixel Tablet e molto altro

Ci siamo, oggi è il gran giorno! Questa sera Google presenterà alcune delle più attese novità a cui ha lavorato nel corso degli ultimi mesi e anni. Durante il keynote dell’evento Google I/O 2023 verranno presentati i nuovi Pixel Fold, Pixel Tablet e Pixel 7a, assieme a numerosi altri prodotti e servizi. Sappiamo che una parte importante dell’evento verrà riservata alle intelligenze artificiali.

Nonostante l’evento si svolga a San Francisco, inizierà ad un orario perfettamente compatibile con le abitudini degli italiani. L’appuntamento è per le 18:30 di oggi. Ci si aspetta che la presentazione duri circa due ore. Il CEO Sundar Pichai probabilmente darà il via all’evento, poi saliranno sul palco altri dirigenti di Google come Rick Osterloh e Prabhakar Raghavan.

L’evento di quest’anno avrà un programma diverso rispetto alle edizioni pre-pandemiche. Invece di durare più giorni, la presentazione e tutte le conferenze successive si svolgeranno esclusivamente oggi, mercoledì 10 maggio.

Come guardare Google I/O 2023

È possibile guardare il keynote dal video incorporato di YouTube che trovi qui sotto o, se preferisci, puoi accedere direttamente allo stream dal canale ufficiale di Google su YouTube. Per essere sicuro di non perderti nemmeno un minuto della diretta, ti consigliamo di aprire lo stream dall’app di YouTube già in questo momento e di toccare l’icona della campana: in questo modo riceverai una notifica non appena l’evento avrà inizio.