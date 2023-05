Assassin’s Creed Mirage è stato rinviato internamente, dice Tom Henderson

Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo della celebre serie di Ubisoft, sarebbe stato rinviato internamente, stando a quanto riportato da Tom Henderson. Il noto insider riferisce che il gioco dovrebbe arrivare in ritardo di qualche mese rispetto a quanto previsto, ossia ad ottobre 2023. Del resto, Ubisoft non aveva ancora annunciato in via ufficiale un periodo d’uscita, ma una recente fuga di notizie sembrava aver confermato agosto 2023 come periodo di lancio.

Henderson ha poi aggiunto su Twitter che anche Assassin’s Creed Nexus, nome in codice del gioco realizzato per i visori VR, sarebbe stato rimandato di un paio di mesi, con periodo d’uscita fissato dunque a novembre. Ovviamente per ricevere una conferma di tali dichiarazioni, dovremo attendere comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft. Ma considerate comunque che Henderson si è sempre dimostrato una fonte alquanto affidabile.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage sarà ambientato nella Baghdad del IX secolo e avrà come protagonista un personaggio proveniente da Assassin’s Creed Valhalla: Basim, un comune ladro in cerca di risposte e giustizia, che si ritrova coinvolto nelle questioni degli assassini. Dal punto di vista del gameplay, il gioco rappresenta una sorta di ritorno alle origini con focus su elementi come stealth e parkour.

Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Amazon Luna in tre differenti edizioni, Standard Edition, Deluxe Edition e Collector’s Case. La Standard Edition include il solo gioco base , la Deluxe Edition una serie di contenuti digitali bonus, come l’artbook, la colonna sonora e un outfit dedicato a Prince of Persia e infine la Collector’s Case che racchiude tutti i contenuti della Deluxe più una steelbook, un mini-artbook, una mappa di Baghdad e una figure di Basim alta 32 centimetri.