Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo spot vi mostra come riscoprire il senso dell’avventura

Il nuovo spot dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vi mostra cosa sarete in grado di provare giocando alla nuova avventura di Link.

Nintendo ha pubblicato un nuovo meraviglioso spot di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che vi porta a riscoprire il senso dell’avventura. Il filmato, che trovate qui sotto, si apre con l’immagine di uomo che rientra a casa da lavoro su un mezzo pubblico. Guarda dal finestrino e vede un paesaggio immerso tra le nuvole. Tornato a casa, pur essendo stanco, si mette di fronte al televisore e avvia una partita a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Lo vediamo mentre prova a costruire una zattera, sfruttando una delle nuove abilità del protagonista, mentre percorre le praterie di Hyrule a cavallo e mentre affronta possenti nemici. Ha inizio per lui una nuova avventura. Il filmato ci mostra poi l’uomo il giono dopo. Si trova sullo stesso identico bus, ha per le mani la sua Switch e gioca al nuovo Zelda. Ad un tratto guarda dal finestrino. Lo stesso paesaggio di ieri sembra diverso, ha un altro sapore. Lo stesso delle avventure vissute in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch.

