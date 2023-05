Steve Wozniak spara a zero su Elon Musk: “Ho pagato una follia per una Tesla, ma…”

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, non ha usato mezzi termini per parlare di Elon Musk e di Tesla, lasciando i conduttori della CNN senza parole.

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, non ha usato mezzi termini per parlare di Elon Musk e di Tesla. Durante un segmento di 10 minuti su il programma “This Morning” della CNN, la co-conduttrice Kaitlan Collins ha chiesto alla leggenda di Apple se avesse mai parlato con il CEO di Tesla e Twitter, Elon Musk.

“Non l’ho mai incontrato, né tantomeno ho mai parlato con lui”, ha detto Wozniak. “Ammiro alcune cose che ha fatto per il mondo, come la spinta verso le auto elettriche. Ma le sue vere motivazioni … vengono oscurate da molte cose”, ha detto, per poi aggiungere che “in pratica Elon ha ottenuto un sacco di soldi da me per la mia macchina”.

“Credevo alle cose che diceva, che la macchina sarebbe stata in grado di guidarsi da sola attraverso il paese entro la fine del 2016. Oh! Ho dovuto sborsare 15mila dollari per aggiornare quel modello, ma non è cambiato assolutamente nulla”, ha detto spiegando le ragioni del suo rancore nei confronti dell’imprenditore. “Insomma era chiaro che non sarebbe mai stata capace di pilotare da sola per tutto il Paese, ma ecco che se ne è uscito con un nuovo modello ‘questa ha otto telecamere e attraverserà il paese intero entro la fine del 2017’, ma non era vero nemmeno quello”.

Non contento, il co-fondatore di Apple ha sferrato il colpo di grazia: “Ragazzi, volete fare uno studio su quello che succede quando le IA impazziscono e rischiano di uccidere qualcuno? Bene, acquistate una Tesla”. Wow. Che, per inciso, è esattamente il commento che hanno esclamato all’unisono i due conduttori della trasmissione, dopo aver ascoltato le parole avvelenate di Wozniak.