Starfield: i dettagli tecnici verranno comunicati prima dell’uscita, assicura Phil Spencer

In occasione dell’intervista concessa ai microfoni di Kinda Funny Games, Phil Spencer ha assicurato che, a differenza di quanto accaduto con Redfall, Microsoft comunicherà tutti i dettagli su framerate e altri aspetti tecnici di Starfield su Xbox Series X|S prima del lancio.

Tale decisione arriva a seguito delle polemiche scaturite dal caso dei 30 fps su Redfall, notizia comunicata solo a poche settimane dalla data d’uscita e che ha generato molto malcontento da parte della community Xbox. Ebbene, sembra che Spencer sia intenzionato a non commettere lo stesso errore tant’è che durante l’intervista ci ha tenuto a sottolineare che tutti i dettagli verranno comunicati con le giuste tempistiche per evitare qualsiasi fraintendimento.

A questo punto, è lecito aspettarsi che Microsoft comunicherà queste informazioni in occasione dello Starfield Direct dell’11 giugno. Non è da escludere però che il gioco torni ad essere protagonista di ulteriori approfondimenti prima del lancio e che tali informazioni vengano comunicate solo successivamente. Per saperlo con certezza, non ci resta che attendere l’arrivo del prossimo mese.

Starfield sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S.

