Resident Evil: Villa Spencer ricreata in Unreal Engine 5 in questo splendido video fan made

Villa Spencer, l'iconica location di Resident Evil, si mostra in una veste tutta nuova in questo remake realizzato dal team ARKLAY.

ARKLAY, il team di Biohazard: RE1 Classic Edition, ha pubblicato un nuovo trailer che del suo remake amatoriale del primo Resident Evil in Unreal Engine 5. Il filmato mostra l’iconica Villa Spencer, il luogo che fa da sfondo alle vicende di Chris Redfield e Jill Valentine, ricreata con i potenti mezzi di sviluppo del motore grafico di Epic Games. Il risultato è veramente straordinario. Trovate il video qui sotto:

Come potete vedere, gli autori di questo remake fan made sono riusciti a dare spessore e tridimensionalità ai raggelanti luoghi della Villa che nel video si mostrano definiti e ricchi di dettagli. Il video confezionato dagli sviluppatori amatoriali è il primo di una serie di filmati approfonditi che ci porterà a visitare i diversi scenari della villa come il laboratorio sotterraneo o il cortile ricreati in Unreal Engine 5.

Non sappiamo ancora se il progetto vedrà mai la luce, considerando che solitamente remake amatoriali di questo tipo solitamente vengono interrotti sul nascere dai publisher o incontrano difficoltà tecniche importanti. Sta di fatto che il video ci dà un assaggio di quello che potrebbe essere un potenziale remake del primo Resident Evil, un vero e proprio sogno per gli appassionati della serie Capcom.

Come sappiamo, negli ultimi anni la casa di Osaka ha proposto i remake di Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis e Resident Evil 4, mentre Resident Evil Zero e Resident Evil sono stati protagonisti di remaster HD senza mai ricevere veri e propri remake. Considerando gli obiettivi e le ambizioni di Capcom riguardo la saga, non è da escludere che un domani possa toccare anche a questi due amatissimi titoli della saga horror di Capcom.