Pelle: l’Aloe vera ha innumerevoli proprietà dermocosmetiche

L’Aloe è forse uno tra i rimedi naturali più noti per le sue molteplici proprietà dermocosmetiche. Oltre a possedere proprietà rinfrescanti, reidratanti e addolcenti, l’Aloe vera possiede infatti proprietà curative quali quella cicatrizzante, antinfiammatoria e idratante, che fanno di questa pianta uno dei rimedi più preziosi per la nostra pelle.

L’Aloe vera è conosciuta da millenni per le sue proprietà curative. Ne esiste traccia già in un antico scritto egizio, il Papiro di Ebers, che riporta ben 12 ricette a base di aloe vera con gli usi più diversi, ad esempio come rimedio per le problematiche cutanee, ma anche come lassativo e depurativo.

Quando si parla di Aloe si fa riferimento a circa 500 specie di piante. Quella presa in considerazione per le sue proprietà curative è l’Aloe vera, ossia l’Aloe barbadensis Miller. Appartenente alla famiglia delle Gigliacee, l’aloe è in realtà una pianta grassa – o per meglio dire succulenta – ampiamente diffusa nel bacino mediterraneo e nei paesi orientali (India), caratterizzata da una particolare resistenza alla siccità per la sua capacità di limitare al minimo la perdita d’acqua.

Il gel d’aloe viene ottenuto dalla parte centrale delle foglie di Aloe, grazie a un delicato procedimento estrattivo, ed è ricco di acqua ma anche di numerosi principi attivi quali polisaccaridi, pectine, aminoacidi e vitamine. È proprio grazie alla poliedricità dei suoi principi attivi che l’aloe racchiude nelle sue foglie proprietà curative così diverse.

Al suo gel vengono attribuite interessanti proprietà dermocosmetiche. Si tratta di un rimedio naturale per la cura della pelle, che già dalla prima applicazione risulta più idratata, rigenerata e protetta: una volta applicato, il gel tende a formare un velo protettivo sulla pelle, preservandola da ulteriori irritazioni e sollecitazioni. Grazie alle sue proprietà lenitive si può favorire la guarigione di processi infiammatori occasionali, dall’eritema solare alle ustioni o alle ferite superficiali.

Un enzima presente nel gel dotato di proprietà analgesiche dona un rapido sollievo a sintomi quali dolore e bruciore. Grazie ad alcuni principi attivi naturali, l’aloe riesce ad esercitare anche proprietà antimicrobiche, seppur leggere. Tipica dell’aloe è anche un’azione cicatrizzante e antinfiammatoria capace di favorire i processi di riparazione dell’epidermide. Costituisce il rimedio più indicato in caso di pelli arrossate ed irritate, screpolate e secche, ma può tornare utile anche in caso di malattie croniche della pelle come la psoriasi o l’herpes.