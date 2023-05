Meg 2 – The Trench: il teaser che annuncia l’uscita del trailer

Mancano poche ore all’uscita del trailer di Meg 2 – The Trench, sequel di Shark – Il Primo Squalo, il film con Jason Statham che è pronto a proseguire il suo percorso narrativo. L’annuncio dell’uscita del trailer di Meg – The Trench 2 è stata fatta attraverso un teaser che mostra il grande animale acquatico divorare un docile cagnolino fermo sul molo.

Ecco il filmato.

Vi proponiamo anche il poster del film che uscirà il 4 agosto nelle sale cinematografiche.

Il regista Ben Wheatley ha dichiarato:

Quando si lavora a queste produzioni bisogna fare in modo che siano all’altezza, e noi vogliamo che sia un grande film su The Meg. Quando fai il Doctor Who lo vuoi uguale a come è di solito, ed io non volevo fare qualcosa di completamente differente che non sarebbe stata riconosciuta. Ci sarà perciò questa sorta di andare avanti e tornare indietro, allo stesso tempo.