Le memorie SSD per Xbox Series X hanno finalmente un prezzo ragionevole

Seagate ha tagliato, in modo permanente, il prezzo di tutti i suoi SSD ufficiali per Xbox Series X e Series S. La concorrenza imminente di WD inizia a fare paura?

All’inizio di questa settimana, alcuni rivenditori hanno scontato le schede di espansione Seagate per Xbox Series X/S. Non si è trattata di un’offerta circoscritta: a quanto pare Microsoft si è resa conto che i prezzi delle sue schede SSD ufficiali sono tutto fuorché ragionevoli. Peraltro, Seagate oggi è l’unica azienda autorizzata a produrle, ma le cose stanno per cambiare molto presto: anche WD sarà presto nella partita.

E così eccoci qui. A partire da venerdì, il prezzo delle schede di espansione partirà da 90 dollari per il modello da 512 GB, mentre le varianti da 1TB e 2TB costeranno rispettivamente 150 e 280 dollari. Questo rappresenta una riduzione, rispettivamente, del 32% e del 30% rispetto ai precedenti prezzi di 220 e 280 dollari di partenza per i modelli da 1TB e 2TB.

Sebbene si possa sostenere che la soluzione di archiviazione proprietaria di Microsoft per Xbox Series X e Series S sia ancora troppo costosa, una riduzione permanente dei prezzi è un passo nella giusta direzione per le console di nona generazione dell’azienda. Ciò significa che queste schede di espansione costeranno meno e avranno un prezzo leggermente più vicino ai normali NVMe compatibili con la console rivale, la Playstation 5 di Sony.

Un mese fa, la catena di elettronica statunitense Best Buy ha rivelato per errore che anche Western Digital avrebbe presto presentato sul mercato una nuova linea di SSD ufficiali per le console Microsoft Xbox. Il modello da 1TB partiva da 180 dollari. Un po’ di sana concorrenza potrà fare solo che bene ai videogiocatori.