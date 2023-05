La Sirenetta: la clip mostrata agli MTV Movie & TV Awards 2023

Durante gli MTV Movie & TV Awards 2023 è stata mostrata una clip proveniente direttamente dal film La Sirenetta, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche il 24 maggio. Nel filmato vediamo Ariel che si trova coinvolta in una scena con Eric, mentre Sebastian cerca di convincere il principe a baciare la ragazza. Nella clip viene introdotto il brano musicale Kiss the Girl.

Ecco la clip.

Look at this stuff, isn't it neat? 🧜‍♀️✨🐚 And by stuff, we mean a *sneak peek* at The @LittleMermaid! #TheLittleMermaid #MTVAwards pic.twitter.com/ECm78GA4K1

— Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 8, 2023