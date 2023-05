Il logo dell’incoronazione di Carlo III è stato disegnato da Jony Ive

Sir Jony Ive, il più famoso Chief Design Officer di Apple, ha creato il logo ufficiale per l’incoronazione del re Carlo III, avvenuta il 6 maggio 2023. Lo stemma, che presenta un design floreale che rappresenta “l’ottimismo della primavera”, è stato utilizzato per le insegne delle feste che hanno celebrato l’evento, oltre che sui social media e nei souvenir dell’evento. Parlando del design, Ive ha detto

“È un grande onore poter contribuire a questa straordinaria occasione nazionale, e il nostro team è molto orgoglioso di questo lavoro. Il design è stato ispirato dall’amore del re Carlo per il pianeta, la natura e la sua profonda preoccupazione per il mondo naturale. L’emblema esprime l’ottimismo felice della primavera e celebra l’inizio di questa nuova era caroleana per il Regno Unito. La modesta delicatezza di queste forme naturali si combinano per definire un emblema che riconosce la gioiosa e profonda importanza di questa occasione.”