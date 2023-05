Fast X: anteprima mondiale gratuita col cast, a Roma, il 12 maggio

Il secondo appuntamento per il ciclo “Aspettando Alice – Premiere and Talks” sarà con l’anteprima mondiale, a Roma, di Fast X, decimo film della saga “Fast & Furious” girato in parte anche nella Capitale, che si terrà venerdì 12 maggio alle 21.15 al The Space Cinema Moderno. Alice nella Città, insieme all’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, dà infatti la possibilità al pubblico di partecipare alla première insieme al cast: il regista Louis Leterrier e gli interpreti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Brie Larson, Rita Moreno, Jason Statham e Charlize Theron. Per assicurarsi uno dei 60 inviti a disposizione sarà necessario scrivere all’indirizzo e-mail: segreteriaalice@gmail.com. I biglietti saranno disponibili fino a esaurimento posti.

Grazie al supporto di Urban Vision, i romani avranno la possibilità di vedere sui maxischermi della Capitale una selezione delle immagini più suggestive delle scene girate a Roma. La proiezione serale sarà preceduta al mattino da una conferenza stampa alla quale parteciperanno anche i giovani giurati di Alice nella Città che avranno modo di ascoltare il cast e di fare un approfondimento su una delle saghe più amate dai giovani e dai giovanissimi. “Fast X”, che dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto ormai al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi, uscirà poi nei cinema il 18 maggio distribuito da Universal Pictures International Italy.

Il ciclo “Aspettando Alice – Premiere and Talks” comprende iniziative incontri aperti al pubblico e, in particolare, ai giovani, volti a farli appassionare al cinema e a far riscoprire e vivere loro luoghi iconici della Capitale: il Campidoglio, i Fori Imperiali, l’Ara Pacis, i complessi museali.

Il cinema internazionale torna a Roma con le grandi prime e una comunicazione moderna che allarga la platea anche alla fascia delle generazioni più giovani. La Capitale guarda al futuro ed è sempre più centrale negli eventi di qualità. Ho fortemente voluto la collaborazione con Alice nella Città, visto lo straordinario lavoro che sta facendo nel contesto degli eventi della Capitale e per l’industria cinematografica alle prese con una difficile ma fondamentale ripresa in tutto il Paese. Il ciclo Aspettando Alice – Premiere and Talks coinvolge anche un pubblico giovane attraverso la partecipazione di influencer internazionali che consentono una comunicazione moderna della kermesse e di Roma. Un progetto che investe sulla cultura e sul futuro, ma che riporta anche le prime internazionali a Roma. La Capitale torna ad essere, com’è giusto che sia, il palcoscenico naturale degli appuntamenti internazionali più prestigiosi che per troppo tempo sono mancati dalla nostra città, ma che noi intendiamo riprenderci.

afferma Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Siamo felici che i grandi protagonisti del cinema mondiale vedano nella Capitale e nella formula dell’incontro e della partecipazione con i ragazzi un momento importante per creare il coinvolgimento e l’affezione del pubblico alla sala. Mettere i ragazzi al centro è un tassello fondamentale che stiamo portando avanti da anni tra formazione, incontri speciali e proiezioni grazie anche al supporto del Comune di Roma e ai Bandi del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promossi dal MIC e dal MIUR.

dichiarano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, Direttori di Alice nella Città.

