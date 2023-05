Street Fighter 6: Capcom pubblica gratuitamente i fumetti prequel

Quando è ambientato Street Fighter 6? Quali sono i retroscena dei personaggi nuovi e i nuovi punti di partenza di quelli già noti? Il prossimo, atteso picchiaduro Capcom sembra avrà una storia di sfondo ben più interessante di quella di Street Fighter V, e quattro fumetti realizzati dalla mitica Udon (licenziataria ufficiale dei comics Capcom oramai da molti anni) sveleranno i presupposti del gioco. E la cosa bella è che saranno gratuiti! Il primo, realizzato da Bengus e con la cover del leggendario Shinkiro, è già disponibile a quest’indirizzo, e pone al centro il misterioso JP (che scopriamo chiamarsi, effettivamente, Johann Petrovich) e la famiglia Masters, con Ken e Mel, oltre all’ormai onnipresente Luke.

Potenziata da RE ENGINE, il motore grafico di Capcom, l’esperienza del nuovo Street Fighter 6 si estende su tre distinte modalità di gioco, dette World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. La prima è una sorta di articolato Story mode in cui porteremo avanti un lottatore di nostra creazione, la seconda è la “classica” modalità Arcade con alcune novità e la terza è una evoluzione delle canoniche lounge d’attesa, qui divenute punto d’incontro tra i giocatori: l’avatar creato nel World Tour potrà giocare ai cabinati del Battle Hub e sfidare altri giocatori, oppure visitare la Sala giochi per divertirsi con alcuni dei classici giochi arcade di Capcom.

Il roster di lottatori è particolarmente variegato, con diciotto personaggi differenti e caratterizzato da grandi ritorni e sorprendenti volti nuovi. Il sistema di combattimento, allo stesso modo, vanta numerose novità e ben tre opzioni di comando, con imput Classici, Moderni e Dinamici. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il 2 giugno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, ed è ora disponibile una ricca demo con cui cominciare a creare il vostro avatar World Tour e Battle Hub, oltre che allenarvi con Ryu e Luke.

Leggi anche: