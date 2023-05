The Last of Us e Wii Sports sono tra i giochi che entreranno nella World Video Game Hall of Fame

The Last of Us, Wii Sports e altri due giochi entreranno nella Hall of Fame dello Strong National Museum of Play.

Lo Strong National Museum of Play ha introdotto alcuni nuovi titoli all’interno della sua World Video Game Hall of Fame, una speciale collezione aperta nel 2015 che raccoglie alcuni dei giochi giudicati maggiormente meritevoli o comunque importanti sul piano storico.

I giochi che sono stati aggiunti alla collezione sono: The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer e Computer Space. The Last of Us non ha di certo bisogno di presentazioni. Si tratta del celebre capolavoro di Naughty Dog che ha avuto un ruolo di primo impatto nell’evoluzione del medium videolidico, come ha sottolineato la stessa curatrice videoludica Lindsey Kurano:

Nonostante abbia debuttato nel 2013, The Last of Us rimane popolare grazie alla qualità del suo gameplay e la forza della sua storia. L’adattamento del 2023 della HBO ha espanso la copertura e la popolarità del gioco. Creata con il coinvolgimento di Naughty Dog, la serie ha ricevuto ha conquistato l’appoggio della critica e dei fan come uno dei migliori adattamenti videoludici mai realizzati.”

Wii Sports è, invece, il celebre gioco sportivo divenuto un vero e proprio fenomeno di massa ed uno dei titoli più venduti di sempre. Abbiamo poi Computer Space che è considerato il “primo videogioco commericale”, essendo uscito nel 1971. Mentre Barbie Fashion Designer è stato inserito con motivazione di essere “un gioco perfetto per il target di riferimento”, ossia il pubblico femminile.

Ogni anno, lo Strong Museum amplia la sua hall of fame con nuovi giochi. Sul sito ufficiale della World Video Game Hall of Fame, qualsiasi visitatore può nominare il gioco che vorrebbe veder inserito nella galleria, ma la decisione finale spetta comunque agli studiosi e ai curatori.