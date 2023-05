The Blair Witch Project: in sviluppo un nuovo film

Gli appassionati di cult horror anni Novanta drizzeranno le antenne considerando che è stato da poco reso noto che sarebbe in sviluppo un nuovo film della saga di The Blair Witch Project realizzato da Lionsgate. La notizia non sarebbe stata ancora resa ufficiale, ma si sa già che alla regia ci sarà Oliver Park.

Le riprese del nuovo film su The Blair Witch Project si svolgeranno tra l’estate e l’autunno. Il regista Oliver Park ha già lavorato su progetti come The Offering (2022), Strange Events (2015), Still (2017), e A Night of Horror: Nightmare Radio (2019).

A sviluppare il progetto ci sarà Haxan Films, la casa che ha già lavorato agli altri film su The Blair Witch Project. E, inoltre, dovrebbero essere coinvolti come produttori anche Daniel Myrick e Eduardo Sánchez. Ricordiamo che proprio il film originale del 1999 fu sceneggiato dagli stessi Myrick e Sánchez.

Il primo lungometraggio venne realizzato con soli 60.000 dollari di budget, arrivando ad incassare 248 milioni. Successivamente vennero prodotti altri due progetti legati: Il libro segreto delle streghe – Blair Witch 2 e Blair Witch.