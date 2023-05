Sony chiude PixelOpus, lo studio di Concrete Genie: ecco il comunicato ufficiale

PixelOpus, lo studio di Concrete Genie nonché team di PlayStation Studios, ha annunciato ieri su Twitter che l’avventura è giunta al capolinea. Lo studio chiuderà i battenti tra meno di un mese. Il tweet, alquanto inaspettato, recita quanto segue:

Dear friends, our PixelOpus adventure has come to an end. As we look to new futures, we wanted to say a heartfelt thank you to the millions of passionate players who have supported us, and our mission to make beautiful, imaginative games with heart.

We are so grateful! ❤️🙏 pic.twitter.com/rQO2Cgvhnq

— PixelOpus (@Pixelopus) May 5, 2023