Casa del Cinema: tutti gli eventi della riapertura

Al via la nuova programmazione della "Casa del Cinema" gestita dalla Fondazione Cinema per Roma: ecco il programma del primo mese.

Ieri sera si è tenuta, a Roma, l’inaugurazione del nuovo corso della Casa del Cinema, gestita ora dalla Fondazione Cinema per Roma. Tanti gli appuntamenti per l’inaugurazione, a cui seguiranno diversi eventi per il primo mese di nuova programmazione.

Alle ore 19 presso la Sala Cinecittà si è tenuta la diretta di “Il cinema alla radio” su Rai Radio 3 con la conduzione di Steve della Casa, voce storica della trasmissione e Direttore del Torino Film Festival, insieme ad Alberto Anile, critico cinematografico e Conservatore della Cineteca Nazionale. La Casa del Cinema ha eccezionalmente ospitato il primo appuntamento, dedicato a 8½ di Federico Fellini, di “Il cinema nel cinema alla Radio (conservare, restaurare, proiettare)”, l’iniziativa promossa da Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Rai Radio3 e Direzione Radio Rai che contribuisce a valorizzare il patrimonio del più importante archivio cinematografico italiano e testimonia l’impegno culturale, didattico e formativo che la Cineteca Nazionale svolge con la sua attività di preservazione e diffusione della storia del cinema italiano.

Nel corso della serata, inoltre, le sale Cinecittà, Fellini e Volontè hanno ospitato proiezioni di un montaggio di quindici minuti con le scene più iconiche di celebri film ambientati nella Capitale.

Il Teatro all’aperto Ettore Scola ha ospitato un concerto della Banda dell’Esercito Italiano, diretta dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila, che si è esibito in un repertorio di musiche da film, interpretando brani di autori quali Ennio Morricone, Vangelis, Nino Rota, Lalo Schifrin, Alfred Newman, Monty Norman e John Barry. Al concerto è seguito un saluto delle istituzioni.

Questi i prossimi eventi:

6-15 maggio PASSEGGIATE ROMANE

L’omaggio alla città di Roma, dal titolo “Passeggiate romane”, in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, si svolgerà da oggi per tutto il primo weekend, con una serie di proiezioni che si terranno dal mattino alla sera a ingresso gratuito, per poi proseguire nella settimana dall’8 al 15 maggio, al costo di 5 euro. Il programma ospiterà trentadue film e diciannove cortometraggi, dai primi del ‘900 a oggi, che vedranno protagonisti la Capitale, i personaggi, le storie, gli scorci che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. La rassegna sarà inaugurata, alle ore 11 di sabato 6 maggio, da “Roma Silent”, un’inedita sequenza di tre film muti: in programma, La presa di Roma di Filoteo Alberini (1905), il primo film di finzione prodotto in Italia, considerato un vero e proprio colossal per l’epoca; A Travers les ruines de la Rome antique (1911), che mostra una città fatta esclusivamente di rovine, anacronistica, immersa nel passato; Il capriccio del miliardario (1914), in cui i partecipanti, in una specie di parkour ante litteram, devono seguire il capriccio di James Rocksfeller e attraversare Roma sulla linea retta Monte Mario – Pontelungo, scavalcando tutti gli impedimenti.

17-18 maggio | 22- 24 maggio CANNES CANNES

In occasione del Festival di Cannes di quest’ann, la Casa del Cinema propone al pubblico la rassegna “Cannes Cannes”, una selezione di dodici film vincitori della Palma d’Oro. Ingresso: 5 euro

19-21 maggio OMAGGIO A CLAUDIA CARDINALE

Cinecittà dedicherà un omaggio a Claudia Cardinale, una delle attrici più importanti della storia del cinema nostrano, con la proiezione di cinque film iconici, che l’hanno vista interprete per registi del calibro di Federico Fellini, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Antonio Pietrangeli e Luigi Comencini. Sarà inoltre presentato un cortometraggio dal titolo Un Cardinale Donna di Manuel Maria Perrone, prodotto da Claudia Squitieri e realizzato in occasione della retrospettiva di Cinecittà dedicata alla grande attrice, svoltasi lo scorso febbraio al MoMA di New York e attualmente in tour nel mondo. Ingresso gratuito

29 maggio – 4 giugno CARTA BIANCA A MARTIN SCORSESE

Ogni mese, la Casa del Cinema affiderà una parte della sua programmazione a un grande autore, che avrà “Carta Bianca” sulla scelta dei titoli da presentare agli spettatori. Nel mese di maggio di quest’anno, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, la selezione sarà a cura di uno dei più importanti cineasti della storia del cinema, Martin Scorsese. La prima parte del programma di “Carta Bianca” a Martin Scorsese (il cui seguito riprenderà da settembre) ospiterà cinque coppie di film: a un titolo da lui scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, il maestro ha infatti abbinato un’opera che ha costituito, per il suo lavoro, una fonte d’ispirazione. Ingresso: 5 euro.

“Carta Bianca” a Martin Scorsese si terrà successivamente anche al Cinema Lumière di Bologna.

I biglietti per le proiezioni a pagamento in programma alla Casa del Cinema si possono acquistare presso la biglietteria situata in Largo Marcello Mastroianni n.1 (a partire dall’8 maggio), oppure online attraverso i siti www.casadelcinema.it e www.boxol.it/casadelcinema. L’accesso alle proiezioni e alle attività gratuite previste presso la Casa del Cinema, aperte al pubblico, è consentito previo ritiro del coupon (a partire da mezz’ora prima dell’inizio dell’evento a cui si intende assistere), fino ad esaurimento posti disponibili. Saranno disponibili card sconto destinate a tutte le tipologie di pubblico: Young, Senior, Family, Cinema Lovers e Studenti. Tutte le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli, le eccezioni saranno comunicate.

