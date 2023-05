Unicorn Wars: trailer e foto del film d’animazione horror pacifista

La tagline di Unicorn Wars non va molto per il sottile: “L’unico unicorno buono è un unicorno morto”. Dal genio di Alberto Vázquez arriva una favola moderna, pacifista e politicamente scorrettissima, di cui vi mostriamo il trailer ufficiale sottotitolato e le foto. Si tratta di un lungometraggio animato che, attraverso l’ultraviolenza (grafica e psicologica) perpetrata da “teneri” personaggi cartoon racconta una favola pacifista sull’assurdità e la barbarie della guerra, qui rappresentata da un ancestrale conflitto tra orsetti e unicorni.

Originariamente presentato al Festival di Annecy 2022, la pellicola arriva in Italia con I Wonder – dopo aver vinto il premio per il miglior film animato ai 37esimi premi Goya – direttamente sulla piattaforma I WonderFULL. Questa la sinossi:

Gli orsetti devono sterminare gli unicorni perché credono rappresentino una minaccia alla loro sopravvivenza: i soldati dell’esercito degli orsi vengono indottrinati con slogan propagandistici e racconti raccapriccianti. Ma le cose stanno davvero così? I due fratelli Azulín e Gordi, insieme a un gruppo di nuove reclute senza esperienza né speranza, saranno mandati in una missione pericolosa (e tendente al suicidio) col fine di “salvare” la Foresta Magica…

