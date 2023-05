TikTok aveva una lista segreta con tutti gli omosessuali iscritti al social

Per almeno un anno, TikTok ha raccolto informazioni sugli utenti che guardavano frequentemente contenuti a tema LGBT.

Per almeno un anno, TikTok ha raccolto informazioni sugli utenti che guardavano contenuti a tema LGBT. Diversi dipendenti hanno dichiarato di aver avuto accesso ad una lista di utenti che avevano guardato frequentemente contenuti gay sull’applicazione. La questione è stata portata più volte all’attenzione dei dirigenti della piattaforma, che tuttavia non avrebbero fatto nulla per porre fine alla pratica o, quantomeno, censurare il nickname e gli altri dati degli utenti inclusi nel dataset.

TikTok non chiede agli utenti di rivelare il proprio orientamento sessuale, ma è comunque in grado di farsi un’idea estremamente precisa dei loro gusti semplicemente tenendo traccia della loro attività all’interno dell’applicazione. Se un utente guarda frequentemente video con tematiche LGBT veniva inserito nella lista e catalogato come omosessuale, bisessuale o transgender.

La lista era accessibile in chiaro a migliaia di dipendenti, attraverso una dashboard interna di ByteDance. Chiaramente, TikTok conserva liste simili anche su temi molto diversi. Tuttavia, il WSJ sostiene che gli altri elenchi di utenti non erano altrettanto problematici, dato che si limitavano a tenere traccia degli utenti interessati a tematiche meno delicate.

Tra il 2020 e il 2021, numerosi dipendenti di TikTok negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia hanno manifestato le loro preoccupazioni riguardo a questa pratica ai dirigenti di livello superiore, dicendo di temere che alcuni dipendenti malintenzionati potessero usare la lista per ricattare gli utenti, o denunciarli alle autorità in quei Paesi dove gli omosessuali sono perseguitati. Un portavoce di TikTok ha confermato l’esistenza della lista al WSJ, aggiungendo che l’azienda l’ha rimossa più di un anno fa.