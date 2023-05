Neuralink sotto accusa: Elon Musk avrebbe manipolato il comitato di supervisione etica

L’impresa di impianti cerebrali di Elon Musk, Neuralink, ha riempito un comitato di supervisione per la ricerca sugli animali con persone interne all’azienda che potrebbero trarre benefici finanziari dal raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, secondo i documenti dell’azienda e le interviste con sei dipendenti attuali ed ex. Tali commissioni di supervisione sono richieste dalla legge federale per le organizzazioni che effettuano esperimenti su determinati tipi di animali. Le commissioni hanno il compito di garantire un’adeguata cura degli animali, elevati standard di ricerca e l’affidabilità dei dati che aiutano le autorità di regolamentazione a decidere se i farmaci o i dispositivi medici sono sicuri per la sperimentazione umana. Una dozzina di esperti di ricerca sugli animali e di bioetica hanno dichiarato, alla Reuters, che l’appartenenza del gruppo di esperti all’azienda di Musk, solleva dubbi su potenziali violazioni delle norme sul conflitto di interessi volte a proteggere l’integrità della ricerca. Neuralink sta conducendo esperimenti sugli animali mentre cerca di ottenere l’approvazione per la sperimentazione sull’uomo di un chip cerebrale destinato ad aiutare le persone paralizzate a digitare con la mente, oltre ad altri obiettivi ambiziosi. Diciannove dei 22 membri del comitato erano dipendenti di Neuralink alla fine del 2022, secondo un documento aziendale esaminato da Reuters. Il presidente del comitato di supervisione, che aveva il compito di guidare programma di cura degli animali dell’azienda, era il dirigente di Neuralink e almeno altri 11 membri erano dipendenti direttamente coinvolti nella cura degli animali o nella ricerca. La conoscenza della sua composizione arriva sulla scia di due indagini federali, riportate per la prima volta da Reuters, su potenziali violazioni del benessere degli animali da parte di Neuralink e sulle accuse di aver trasportato impropriamente agenti patogeni pericolosi su impianti prelevati da cervelli di scimmia. Reuters ha riferito, a dicembre, che alcuni dipendenti si erano preoccupati del fatto che gli esperimenti sugli animali fossero stati affrettati sotto la pressione di Musk per accelerare lo sviluppo, causando inutili sofferenze e la morte di maiali, pecore e scimmie.

Un evidente conflitto d’interessi per aumentare gli utili



Musk e Neuralink non hanno risposto alle richieste di commento per questa storia o per i precedenti articoli di Reuters sulle indagini sui suoi test sugli animali. Ma è anche possibile che i membri del consiglio di amministrazione siano cambiati dalla fine dello scorso anno. I comitati di revisione sono noti come “comitati istituzionali per la cura e l’uso degli animali” o IACUC. Gli esperti di ricerca animale e di bioetica hanno affermato che è raro che gli IACUC includano dipendenti con interessi finanziari così diretti nei risultati della ricerca. La presenza di dipendenti, in questi comitati, rappresenta un problema particolare per le startup come Neuralink, che tendono a concentrarsi su un unico prodotto innovativo e a ricompensare i dipendenti con azioni aziendali. Secondo cinque dipendenti attuali ed ex e gli annunci di lavoro di Neuralink esaminati da Reuters, i dipendenti di Neuralink sono generalmente compensati con stipendi e incentivi basati su azioni. Alcuni dipendenti dell’azienda hanno dichiarato che alcuni colleghi di alto livello possono guadagnare milioni di dollari se l’azienda ottiene approvazioni normative critiche. La Reuters non è riuscita a determinare le condizioni di retribuzione dei membri dell’IACUC di Neuralink che sono anche, di fatto, dipendenti dell’azienda. Gli azionisti di Neuralink potrebbero ottenere grandi guadagni se la valutazione della società privata, attualmente superiore a 1 miliardo di dollari, continuerà a salire. Il successo delle sperimentazioni sugli animali è fondamentale per ottenere l’approvazione federale per le sperimentazioni sull’uomo e, in ultima analisi, per la commercializzazione degli impianti cerebrali. La Reuters ha riferito a marzo che la Food and Drug Administration statunitense ha respinto la prima richiesta di sperimentazione umana di Neuralink, in parte perché l’azienda non aveva dimostrato la sicurezza del dispositivo nei test sugli animali. Il dottor Miguel Nicolelis, neuroscienziato e medico, ha condotto ricerche sugli impianti cerebrali alla Duke University per quasi tre decenni. Ha dichiarato che i membri della IACUC che supervisionano i suoi esperimenti sugli animali non hanno mai avuto alcun ruolo nella ricerca, compresi i test sugli animali dello stesso tipo che Neuralink sta conducendo ora. Secondo Nicolelis, l’indipendenza di tali commissioni è fondamentale per proteggere l’integrità della ricerca sugli animali che potrebbe avere un impatto sull’uomo in futuri studi clinici. “È un evidente conflitto di interessi”, ha detto a proposito della composizione del consiglio di Neuralink. Secondo gli esperti di ricerca animale e di bioetica, molte aziende affidano i test e la supervisione sugli animali a università o istituti di ricerca con regole severe per prevenire tali conflitti di interesse. Queste istituzioni vietano alle persone con interessi finanziari diretti di far parte delle IACUC o di votare sugli esperimenti sugli animali. Inizialmente Neuralink aveva stretto una partnership con l’Università della California, Davis, per contribuire alla conduzione e alla supervisione dei suoi test sugli animali. In seguito, però, l’azienda ha abbandonato l’università dopo una controversia, ritenendo i processi della scuola troppo lenti e burocratici, come hanno dichiarato un attuale e un ex dipendente di Neuralink.