L’Honor Magic VS è il telefono pieghevole più economico sul mercato

Ha un buon processore Snapdragon 8 Gen 1+ e costa come un iPhone 14 Pro. Dunque circa 500€ in meno di molti prodotti concorrenti.

Il pieghevole HONOR Magic Vs è stato presentato a Barcellona insieme al Magic5 Pro ed è ora disponibile sul mercato italiano. Il telefono ha uno schermo esterno da 6.45” 21:9 e uno schermo interno da 7.9” quasi quadrato, entrambi OLED, refresh rate a 120Hz e con gestione della luminosità in PWM a 1920 Hz. La batteria è da 5000 mAh e il processore è lo Snapdragon 8+ Gen 1 — cioè il SoC che ha contraddistinto tutti i top di gamma Android usciti verso la fine dell’anno scorso, oggi è stato superato dal Gen 2.

Il suo punto di forza? È uno smartphone pieghevole con un prezzo quasi democratico, relativamente parlando. Se i Galaxy Fold al lancio si sono sempre posizionati pericolosamente vicini alla soglia dei 2000€, l’Honor Magic Vs viene proposto a 1599€. Tanti, ma c’è un coupon da 200€ dedicato ai primi clienti che acquisteranno il telefono. Insomma, uno smartphone pieghevole più che discreto al prezzo di un iPhone 14 Pro. Potrebbe allettare non pochi consumatori.

Il telefono è dotato di 12 GB di RAM, 512 GB di storage e tre fotocamere, due da 50 megapixel e una da 8 megapixel. La cerniera, testata su oltre 400.000 pieghe, ha solo quattro elementi, rendendo il telefono leggero (267 grammi).

Il Magic VS è a tutti gli effetti il telefono pieghevole ‘a libretto’ (del tipo che si trasforma all’occorrenza in un piccolo tablet) più economico sul mercato e viene fornito con un paio di Earbuds 3 Pro in omaggio e una garanzia Protezione Schermo di 6 mesi. Il dispositivo sarà presto disponibile anche presso i principali rivenditori specializzati della grande distribuzione, in due diverse finiture, Cyan e Black.