Le pratiche mediche più assurde della storia (parte 1)

La storia della medicina è piena di esempi di pratiche strane e macabre che oggi ci sembrano assurde o crudeli. Prima dell’avvento della medicina moderna, le persone si curavano con metodi basati su credenze popolari, superstizioni o conoscenze limitate. In questo articolo cercheremo di documentare alcune pratiche mediche che sono state usate per secoli o decenni, ma che ora sono state abbandonate o sconsigliate per la loro inefficacia o pericolosità. Si vedrà come si trattavano malattie come la sifilide, l’epilessia o l’insonnia con sostanze tossiche, interventi chirurgici o rituali magici. Si scoprirà come alcune di queste pratiche siano ancora in uso in alcune parti del mondo o abbiano lasciato tracce nella nostra cultura. Un viaggio nel lato oscuro della storia della medicina, che mostra quanto sia importante la ricerca scientifica e il progresso tecnologico per la salute umana.

Dilatatore rettale per la pazzia

Il dilatatore rettale per la pazzia era una pratica medica che consisteva nell’inserire un oggetto conico nell’ano di un paziente affetto da disturbi mentali, come depressione, isteria o mania. Si pensava che il dilatatore rettale potesse curare la pazzia stimolando i nervi del retto e provocando una scarica di endorfine nel cervello. Il dilatatore rettale per la pazzia fu inventato nel XIX secolo da Benjamin Rush, un medico e politico statunitense che fu uno dei firmatari della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Rush era convinto che la pazzia fosse causata da un eccesso di sangue nel cervello e che il dilatatore rettale potesse ridurre la pressione sanguigna e alleviare i sintomi. Rush usò il dilatatore rettale su molti dei suoi pazienti, tra cui alcuni personaggi famosi come il presidente John Adams e il filosofo Thomas Paine. La pratica era molto dolorosa e umiliante oltre che pericolosa e inefficace: il paziente doveva rimanere con l’oggetto inserito nell’ano per diverse ore al giorno, senza potersi muovere o parlare, poteva causare infezioni, emorragie, lesioni o perforazioni del retto. Il dilatatore rettale per la pazzia fu abbandonato alla fine del XIX secolo, quando si svilupparono altre forme di terapia psichiatrica più scientifiche e umane.

Sigarette per l’asma

Le sigarette per l’asma erano una pratica medica che consisteva nel fumare delle sigarette contenenti erbe o sostanze che si riteneva potessero alleviare i sintomi dell’asma, una malattia respiratoria cronica che provoca difficoltà a respirare, tosse e sibili. Le sigarette in questione non contenevano tabacco né nicotina, ma erbe come la belladonna, la datura, lo stramonio o l’efedra, che appartengono alla famiglia delle solanacee e che hanno effetti anticolinergici e broncodilatatori. Queste erbe agiscono bloccando il neurotrasmettitore acetilcolina e rilassando i muscoli delle vie aeree, facilitando il passaggio dell’aria. Per esempio, la belladonna ha sì delle proprietà spasmolitiche e broncodilatanti, alcuni suoi costituenti vengono tutt’ora utilizzati per dilatare le pupille, ma si tratta comunque di una pianta tossica e velenosa perchè a contiene l’atropina, un alcaloide i cui effetti negativi vengono riassunti da una filastrocca inglese che recita: “rende caldo come una lepre, cieco come un pipistrello, secco come un osso, rosso come una barbabietola, matto come una gallina “. Gli effetti collaterali dii questa pianta sono infatti l’aumento della temperatura corporea, dilatazione delle pupille, interruzione delle secrezioni, arrossamento e alterazioni della psiche con effetti allucinogeni. Anche le altre erbe usate nelle sigarette hanno effetti collaterali gravi come nausea, vomito, tachicardia, allucinazioni, delirio e coma. Le sigarette per l’asma furono usate fin dall’antichità in diverse culture, come quella greca, romana, indiana e cinese. Si pensava che il fumo potesse riscaldare i polmoni e contrastare il freddo che si riteneva fosse la causa dell’asma. Le sigarette per l’asma furono usate anche in epoca moderna, fino agli anni ’50 del XX secolo, quando furono sostituite da farmaci più efficaci e sicuri come i broncodilatatori e i corticosteroidi. Il fumo delle sigarette per l’asma era comunque molto pericoloso: irritava le vie aeree e peggiorava l’infiammazione e l’iperreattività bronchiale tipiche dell’asma, furono quindi abbandonate come trattamento dell’asma e oggi sono considerate una curiosità storica.

Il radio

Il radio è un metallo, presente in tracce nell’uranio, che veniva usata come tonico, dentifricio, crema per la pelle e addirittura come bevanda, credendo che avesse effetti benefici per la salute. Il radio fu scoperto nel 1898 dai coniugi Curie e da allora suscitò grande interesse e curiosità. La parola radioattività deriva proprio dal nome di questo elemento (per ragioni storiche) anche se non è l’elemento con la maggior radioattività conosciuto. Si pensava che il radio potesse curare malattie come il cancro, l’artrite, la tubercolosi o l’impotenza. Si pensava anche che il radio potesse migliorare l’aspetto fisico, la vitalità e la longevità. Così, il radio venne aggiunto a vari prodotti di consumo, come il Radithor (una bevanda a base di acqua e radio), il Doramad (un dentifricio al radio), il Tho-Radia (una crema per la pelle al radio e al torio) e molti altri. Tuttavia, il radio si rivelò presto una sostanza pericolosa e letale: il radio emette radiazioni ionizzanti che danneggiano le cellule e i tessuti del corpo, provocando gravi malattie come anemia aplastica, necrosi ossea, tumori e leucemia. Il caso più famoso di avvelenamento da radio fu quello di Eben Byers, un industriale americano che morì nel 1932 dopo aver bevuto più di 1400 bottiglie di Radithor in tre anni. Il suo corpo era talmente radioattivo che fu sepolto in una bara di piombo. Il radio fu bandito dalla medicina e dal commercio negli anni ’30 e ’40, dopo aver causato centinaia di morti e migliaia di malati.

Eroina per curare la tosse

L’eroina contro la tosse era una pratica usata in passato, quando questa sostanza era considerata un farmaco e non una droga. L’eroina fu sintetizzata per la prima volta nel 1874 dal chimico inglese Alder Wright, che cercava di ottenere un analgesico più potente della morfina dalla quale – si è scoperto in seguito- l’eroina stessa deriva. La morfina è il principale alcaloide estratto della pianta del papavero da oppio, Papaverum somniferum. L’ eroina, pertanto, è un oppiaceo, ovvero un derivato dell’oppio.

Nel 1897, il chimico tedesco Felix Hoffmann, lo stesso che inventò l’aspirina, riuscì a riprodurre la sintesi dell’eroina e la propose alla Bayer, una famosa azienda farmaceutica. Il termine eroina deriva dalla parola tedesca “heroisch”, che significa “eroico”, “potente” o “valoroso”.

La Bayer brevettò l’eroina e la mise in commercio come sciroppo per la tosse, per il raffreddore e per l’asma. Nel 1899 la Bayer esportava l’eroina in ventitré paesi. Quest sostanza era considerata un rimedio efficace e sicuro, in quanto sembrava dare sollievo ai sintomi respiratori e non causare dipendenza come la morfina. Tuttavia, ben presto si scoprì che l’eroina era molto più pericolosa e assuefacente della morfina stessa, perchè, dopo aver attraversato la barriera ematoencefalica perde uno o entrambi i gruppi acetilici per trasformandosi esattamente in morfina o in 3-monoacetilmorfina, se perde il gruppo in posizione 6 o in 6-monoacetilmorfina. L’eroina provocava effetti euforizzanti, ma anche gravi danni al sistema nervoso, al cuore, ai polmoni e al cervello. L’eroina fu quindi bandita dalla maggior parte dei paesi nel corso del XX secolo e classificata come sostanza illegale e stupefacente.

Coca-Cola con cocaina

