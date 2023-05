Hogwarts Legacy: dietro le quinte del mocap, Twitch drops attivi per il set da professore

L'uscita odierna di Hogwarts Legacy per Old gen porta con sé un nuovo set cosmetico in omaggio e un interessante dietro le quinte.

Finalmente, da oggi, anche gli utenti PlayStation 4 e Xbox One potranno scoprire le meraviglie del Mondo Magico in Hogwarts Legacy, action RPG di enorme successo su PC e console di nuova generazione che si appresta ora al lancio sulla generazione precedente: per l’occasione Avalanche Software ha sbloccato nuovamente i Twitch drop per regalare un nuovo set cosmetico, e ha rilasciato anche un nuovo video di backstage.

Nel video, Brendan Casey (Associate Animator), Kevin Chesnos (Lead Cinematic Animator), Moira Rausch (Mocap Technician) e Matt Dibb (Senior Animator) mostrano il dietro le quinte del lavoro sulle animazioni del gioco.

Preparate le vostre bacchette! Prendete il Set cosmetico del Professor Ronen guardando il Legacy Live! il 5 Maggio alle… Posted by Hogwarts Legacy on Thursday, May 4, 2023

Per quanto riguarda i Twitch drops, invece, funzioneranno come durante il lancio su console attuali e PC: basterà visionare almeno trenta minuti di video dal canale ufficiale dello sviluppatore, o di streamer con i drops abilitati: una volta ottenuta la ricompensa, vi verrà segnalato all’interno del vostro inventario e dovrete riscattarla effettivamente associando il vostro account Twitch a al vostro profilo WB Games. Il premio? Il set cosmetico del Professor Ronen, composto di ben sei capi di vestiario esclusivi. Ogni capo va guadagnato e riscattato singolarmente, quindi avrete bisogno di tre ore di visione totale, ma c’è tempo fino al 6 giugno.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è il nuovo Action RPG ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter, che ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts di fine 1800, in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco (già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Box Series X|S e previsto anche per Nintendo Switch il 25 luglio) infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e molto altro ancora. Nonostante le recensioni spesso critiche della stampa specializzata (che ne ha incensato l’atmosfera ma punito la mancanza di conseguenze “da gdr” nelle azioni del giocatore) e l’enorme polemica da parte dei detrattori dell’autrice della saga originale, il gioco ha venduto cifre astronomiche in giro per il mondo, risultando ad esempio il secondo gioco più venduto nella storia di PlayStation 5, e primo tra quelli occidentali.

Leggi anche: