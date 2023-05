Apple, secondo trimestre sottotono: bene le vendite iPhone, ma i Mac crollano a picco

Apple ha avuto il suo secondo trimestre “negativo” di fila. “Negativo” è naturalmente un termine relativo: i ricavi dell’azienda sono diminuiti per la seconda volta di fila, ma i bilanci di Apple sono ancora più che positivi e l’azienda continua a guadagnare cifre faraoniche.

In particolare, le categorie iPhone e Servizi, entrambe le quali sono state le più grandi fonti di guadagno di Apple negli ultimi anni, hanno visto un aumento dei ricavi rispetto all’anno precedente. Ma questo non è stato sufficiente per compensare le diminuzioni di pressoché ogni altra categoria di prodotto: le divisioni Mac, iPad e Wearables/Home/Accessori sono tutte diminuite rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Pertanto, il fatturato complessivo di Apple è diminuito di un modesto tre percento anno su anno, a 94,8 miliardi di dollari , mentre il reddito netto di $24,2 miliardi è sceso di meno di un punto percentuale.

Le forti vendite di iPhone (in aumento del due percento a 51,3 miliardi di dollari ) hanno segnato un record nel trimestre che si è concluso a marzo, nonostante l’iPhone 14 e 14 Pro siano arrivati lo scorso settembre. E il business dei servizi di Apple, che è cresciuto costantemente negli ultimi cinque anni superando tutti gli altri prodotti offerti dall’azienda (a parte l’iPhone, naturalmente) ha raggiunto un altro record con 20,9 miliardi di dollari di ricavi (in aumento del cinque percento anno su anno).

Le vendite di Mac sono precipitate da 10,4 miliardi di un anno fa a soli 7,2 miliardi di dollari in questo trimestre, in calo del 31 percento complessivamente. Le vendite di iPad non sono state colpite così duramente ma sono comunque diminuite del 13 percento a 6,7 miliardi per il trimestre nonostante alcuni importanti aggiornamenti alla linea di prodotti annunciati lo scorso autunno.