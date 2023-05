Alexa diventerà più intelligente: Amazon lavora ad un LLM come GPT-4

Nonostante i licenziamenti dell’anno scorso, Amazon ha ancora grandi piani per Alexa. Anzi, forse dire “grandi” è riduttivo. Il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha confermato che l’azienda è interessata a potenziare l’assistente vocale, nel tentativo di mantenere il passo con i chatbot avanzati del calibro di ChatGPT e Bard. In futuro Alexa potrebbe diventare estremamente più sofisticata di quanto non sia oggi.

Un documento interno, ottenuto e pubblicato dal sito Insider, ha rivelato i piani di Amazon per rendere Alexa “più intelligente” e, dunque, simile all’IA di OpenAI. “Vogliamo che gli utenti abbiano la percezione che Alexa stia attivamente pensando alla risposta, e non semplicemente cercando una soluzione in un database”, si legge nel documento. Per farlo, Amazon starebbe lavorando da diverso tempo ad un suo LLM. (Un LLM è il tipo di tecnologia di IA generativa che alimenta il ChatGPT di OpenAI.)

Un’area specifica di focus riguarda le nuove funzionalità di intrattenimento per Alexa, tra cui una ricerca video più conversazionale, raccomandazioni personali e capacità di narrazione e lettura delle notizie, secondo il documento intitolato “Casi d’uso di intrattenimento di Alexa LLM“.

Per quanto riguarda la tecnologia di intelligenza artificiale sottostante che darà potenza ad Alexa, un portavoce di Amazon ha detto a Insider che si tratta del loro proprio modello di lingua naturale di grandi dimensioni e della tecnologia di IA generativa chiamata Alexa Teacher Model.

“Stiamo anche costruendo nuovi modelli che sono molto più grandi e molto più generalizzati e capaci, il che confermerà il ruolo di Alexa come miglior assistente personale del mondo, accelerando il nostro percorso per essere ancora più proattivi e conversazionali”, ha detto ad Insider un portavoce di Amazon.