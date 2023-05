“Fate i compiti per prepararvi alle eclissi del 2023 e del 2024”

Un astronomo fornisce il vademecum per godersi al massimo l'esperienza, tra consigli sugli occhiali giusti per l'osservazione e app per fotografare meglio l'eclissi

Quest’anno e il prossimo, gli americani avranno la straordinaria opportunità di assistere a due eclissi solari, entrambe visibili negli Stati Uniti continentali. Il 14 ottobre 2023, la luna oscurerà tutto il sole tranne un piccolo anello, producendo un’eclissi “ad anello di fuoco”. L’8 aprile 2024, l’eclissi sarà totale in una fascia che si estende dal Texas al Maine. Entrambi i fenomeni promettono di essere eventi straordinari e momenti di insegnamento. Ma la preparazione è essenziale. In The Physics Teacher, co-pubblicato da AIP Publishing e dall’American Association of Physics Teachers, l’astronomo Douglas Duncan dell’Università del Colorado fornisce un manuale pratico per aiutare gli insegnanti, gli studenti e il pubblico in generale a prepararsi agli eventi dell’eclissi. Inoltre, condivide le indicazioni per guardare l’eclissi in sicurezza. Anche il Fiske Planetarium, che Duncan dirigeva, sta producendo dei video circa le prossime eclissi. “Secondo i sondaggi della NASA, oltre 100 milioni di americani hanno visto l’eclissi del 2017 di persona o tramite i media“, ha detto Duncan. “In quell’occasione un’eclissi totale ha attraversato gli Stati Uniti, con la totalità visibile nel Wyoming, dove le camere del Motel 6 costavano 800 dollari a notte se non si prenotava con largo anticipo. Vale la pena viaggiare per assistere a un’eclissi totale. È incredibile e le persone la ricordano per tutta la vita“. Duncan, che si autodefinisce un cacciatore di eclissi e che ha assistito a 12 eclissi a partire dal 1970, sottolinea l’importanza della protezione degli occhi. Cita due aziende che producono occhiali economici per la visione del sole e consiglia agli organizzatori di eventi di ordinarli con largo anticipo: Solar Eclipse Glasses e Rainbow Symphony.

Inoltre, dopo aver osservato gli spettatori di precedenti eclissi che usavano i loro telefoni per scattare foto, Duncan ha sviluppato Solar Snap, un filtro e un’applicazione che consentono di fotografare con lo smartphone in modo sicuro ed efficace per questi eventi.

Con piccoli gruppi, Duncan suggerisce di utilizzare un binocolo per proiettare un’immagine del sole trasposta su un foglio di carta in modo che gli spettatori possano osservare in sicurezza lo spettacolo. Il documento di Duncan è soprattutto un invito ad essere pronti al meglio: “Organizzarsi, spargere la voce e pianificare in anticipo sarà la chiave per sfruttare al meglio questi eventi”, ha detto. “Se siete studenti, parlatene con i vostri insegnanti o con il preside. Se state organizzando un grande evento, pensate alla logistica. Gran parte dell’onere spetta a noi – insegnanti, studenti, comunità”.