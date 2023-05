F1 23: data di uscita, trailer e nuovi dettagli sul gioco

EA e Codemaster hanno presentato ufficialmente F1 23 con trailer e data d’uscita. Il gioco sarà disponibile per il 16 giugno 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Dal sito ufficiale del gioco è possibile apprendere anche diversi nuovi dettagli sul gioco.

Innanzitutto, questo nuovo capitolo segna il ritorno della modalità storia Braking Point che vede protagonista il giovane pilota Aiden Jackson e il suo antagonista Devon Butler, ora compagni di squadra nel Konnersport Racing Team. Con l’aggiunta di una serie di nuovi personaggi, nuove rivalità e sfide, seguiremo il loro percorso in un’avventura fatta di insidie e colpi di scena.

Sono stati poi introdotti tutta una serie di modifiche al sistema di guida per un’esperienza più realistica ed immersiva. La nuova fisica del veicolo offre alle auto una migliore trazione in frenata, accelerazione e curva. Inoltre, è stato affinato il sistema di controllo per il controller Precision Drive che consente un migliore controllo del pad e una maggiore sicurezza nei momenti cruciali della gara.

Altra novità è l’introduzione dell’F1 World, un hub che include varie attività come le prove a tempo, il Grand Prix e il multiplayer e dove i giocatori potranno affrontare sfide giornaliere e settimanali che permettono di sbloccare potenziamenti per le auto, nuove livree, tute e caschi. Infine, sono stati aggiunti anche due nuovi circuiti, lo Street Circuit di Las Vegas e il Losail International Circuit di Doha, nel Qatar.

Oltre alla versione standard, al lancio sarà disponibile F1 23 – Champions Edition, un’edizione disponibile esclusivamente in digitale al prezzo di 89,99 euro su PC e di 99,99 euro su console. Garantisce l’accesso anticipato al 13 giugno 2023 e i seguenti bonus (disponibili prenotando questa versione entro il 31 maggio):