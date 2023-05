Discord obbligherà milioni di utenti a cambiare nickname: addio alle omonimie

Discord sta apportando “grandi cambiamenti” a come funzionano le identità sulla piattaforma. Il che purtroppo significa che presto Discord potrebbe obbligarti a cambiare il tuo nome utente. Fino ad ora, l’azienda ha scelto un approccio flessibile, permettendo a più utenti di condividere lo stesso nickname. Questo perché la piattaforma identificava gli utenti non soltanto usando un nickname, ma anche usando un codice univoco a 4 cifre. In questo modo, anche se due utenti avessero scelto lo stesso nome, avrebbero comunque avuto 4 tag differenti.

Il nuovo sistema darà a tutti un nome utente unico, proprio come Twitter, Instagram e altri servizi. “Vogliamo rendere molto più facile per te e tutti i nuovi utenti che arrivano su Discord connettersi e passare del tempo con gli amici”, ha scritto il co-fondatore Stanislav Vishnevskiy in un post sul blog. “Sappiamo che il tuo nome utente e la tua identità sono importanti, e capiamo che alcuni di voi potrebbero non gradire questo cambiamento e non essere d’accordo.”

Discord ha aggiunto che il nuovo sistema è semplicemente troppo complicato e rischia di confondere i nuovi utenti. Il nuovo sistema verrà implementato “nelle prossime settimane”. Gli utenti che saranno obbligati a cambiare nickname verranno avvisati con una email. Discord darà precedenza agli utenti di lunga data: “il tuo nome utente e il tag precedente continueranno a funzionare come alias e i tuoi amici potranno continuare ad usarli per trovarti”, ha fatto sapere l’azienda.