Bugs Bunny: la Warner Bros. svilupperà un nuovo film

I Looney Tunes continueranno ad alimentare la fantasia degli appassionati, considerando che la Warner Bros. ha messo in cantiere un progetto cinematografico su Bugs Bunny. Robert Rugan lavorerà alla sceneggiatura del film.

Il progetto mischierà animazione e live-action, così come accaduto per altri film di questo genere con i personaggi Looney Tunes coinvolti, come il più celebre Space Jam. Robert Rugan ha già lavorato fino ad ora a The Curse of Bridge Hollow ed Alice’s Misadventures in Wonderland.

Ricordiamo che l’ultima apparizione di Bugs Bunny e dei Looney Tunes in un progetto che ha mischiato animazione e live-action è stata per Space Jam: A New Legacy, il film con Lebron James, che però non ha avuto la stessa fortuna della versione anni Novanta con Michael Jordan protagonista.

I personaggi sono apparsi anche in Looney Tunes: Back in Action con Brendan Fraser. E, di recente, dovevano essere coinvolti anche nel film Coyote vs Acme, la cui data d’uscita è stata rimossa dal calendario Warner Bros., e di cui non si sa più nulla da tempo.