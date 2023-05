Weird West Definitive Edition annunciato per PS5 e Xbox Series X/S

Wolfeye Studios e Devolver Digital hanno annunciato che Weird West: Definitive Edition sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dall’8 maggio 2023. Il gioco sarà incluso anche nel catalogo di Game Pass sin dal lancio.

L’informazione è stata condivisa su Twitter da Devolver Digital che ha sottolineato che arriveranno maggiori informazioni la prossima settimana. Al momento sappiamo solo che questa Definitive Edition includerà diverse migliorie ed è stato già confermato che il gioco supporterà su PS5 e Xbox Series X|S e PC la risoluzione 4K a 60 FPS. Non è escluso dunque che questa versione definitiva includa anche la presenza di nuovi contenuti.

The rumors around the cantina are true, Weird West arrives on PS5 and XB Series X/S on May 8 with all the bells and whistles!

More details next week… pic.twitter.com/x18cQfCzy2

