Twilight Of The Gods: la serie di Zack Snyder sarà realizzata da Xilam Animation

La Xilam Animation si occuperà di creare le animazioni per la serie Twilight Of The Gods, realizzata da Netflix con Zack Snyder.

Arrivano delle novità per quanto riguarda la produzione di Twilight Of The Gods, la serie animata realizzata da Zack Snyder, che riceverà, secondo le ultime notizie riportate, il contributo della casa di produzione Xilam Animation.

Marc du Pontavice, CEO di Xilam Animation, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di lavorare con il team di Stone Quarry, e con l’iconico Zack Snyder, e siamo anche grati a Netflix per credere nella nostra visione. Utilizzeremo l’animazione in 2D per mostrare al pubblico battaglie spettacolari, ed effetti speciali che hanno da sempre caratterizzato la carriera di Zack Snyder. Si tratta anche di un ulteriore passo per noi nel mondo seriale per adulti a livello globale.

La serie sarà ambientata nel mondo della mitologia norrena, e vedrà Zack Snyder alla regia di due episodi, con anche Jay Oliva coinvolto come regista, ed Eric Carrasco. A produrre il progetto ci saranno Zack Snyder, Deborah Snyder e Wesley Coller, che lavoreranno con la casa di produzione The Stone Quarry. Carrasco farà anche da produttore esecutivo.